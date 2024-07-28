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Ринат Билялетдинов: «У «Локомотива» есть потенциал, нельзя их списывать со счетов»

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Известный отечественный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Динамо» (1:3) в столичном дерби.

«Когда у команды почти нет креативных футболистов, то и игра в атаке не особо клеится. Нет ничего удивительного в победе «Динамо», хотя у них не такие большие потери в отличие от «Локомотива». В этом сезоне от команды Галактионова можно ждать все, что угодно.

Потенциал у «Локомотива» есть, поэтому я бы не списывал их со счетов. Возможно, у клуба появятся сильные игроки, но мне кажется, что «Локомотив» в этом сезоне сделал ставку на молодых футболистов. Надеюсь, у них пройдет пробуксовка, которая точно временная», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

В следующем матче железнодорожники встретятся дома с «Ростовом» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Игра пройдет 30 июля.

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
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 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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