«Краснодар» — ЦСКА: видео голов матча

«Краснодар» дома обыграл ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ — 3:2.

В первом тайме у хозяев отличился Джон Кордоба, у гостей забил Мойзес.

Во втором тайме у «быков» отметились Виктор Са и Жуан Батчи. У армейцев отличился Матеус Алвес.

11-я минута. Мойзес — 0:1

38-я минута. Кордоба — 1:1

51-я минута. Виктор Са — 2:1

70-я минута. Батчи — 3:1

90+1-я минута. Матеус Алвес — 3:2

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.