«Краснодар» — ЦСКА: Сперцян, Файзуллаев и Чалов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и ЦСКА в 18-м туре РПЛ.

Встреча пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Ахметов, Черников, Сперцян, Арутюнян, Батчи, Олусегун, Дэвид.

Запасные: Агкацев, Голиков, Гайворонский, Пузанов, Кривцов, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Кокшаров.

ЦСКА: Акинфеев, Лукин, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Агапов, Рядно, Кучаев, Ермаков, Глебов, Кисляк, Заболотный, Давила.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.