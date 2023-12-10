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Сегодня, 18:42

Личка о ничьей «Динамо» с «Факелом»: «Да, мы не выиграли, но команда показала характер»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлением от гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

«Мы старались играть в пас. Я просил Фернандеса и Бальбуэну не просто выбивать мяч от ворот, потому что при игре длинными забросами пришлось бы сразу иметь дело с хорошими центральными защитниками соперника. Понятно, что сегодня был больший процент технических ошибок. Это то, что случилось с Шуниным, когда мяч подпрыгнул перед ним, и если бы «Факел» забил, то это не было бы его ошибкой. Под конец матча мы стали больше играть длинными передачами, которые заканчивались потерями, а надо было успокоиться и держать мяч. «Факел» тоже играл попроще, закидывал вперед и давил, рассчитывая на стандарты. Фаби и Роби было нелегко постоянно выигрывать верховую борьбу, поэтому в концовке мы перешли на игру в три защитника, а вышедший на замену Маричаль им помог. Надо показывать характер и все 90 минут отрабатывать на максимум. Да, мы не выиграли, но команда показала характер и отношение к игре было очень правильным», — приводит слова Лички официальный сайт бело-голубых.

Также чешский специалист объяснил причину отсутствия Федора Смолова и Николя Муми Нгамале в заявке на матч, а также отметил состояние поля в Воронеже.

«Федя заболел во вторник, а Муми получил травму в начале игры с «Рубином» и целую неделю не тренировался. Поэтому решили не рисковать выпускать его на такое поле», — добавил Личка.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 очком идет на 11-й строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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