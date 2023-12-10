Личка о ничьей «Динамо» с «Факелом»: «Да, мы не выиграли, но команда показала характер»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлением от гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).
«Мы старались играть в пас. Я просил Фернандеса и Бальбуэну не просто выбивать мяч от ворот, потому что при игре длинными забросами пришлось бы сразу иметь дело с хорошими центральными защитниками соперника. Понятно, что сегодня был больший процент технических ошибок. Это то, что случилось с Шуниным, когда мяч подпрыгнул перед ним, и если бы «Факел» забил, то это не было бы его ошибкой. Под конец матча мы стали больше играть длинными передачами, которые заканчивались потерями, а надо было успокоиться и держать мяч. «Факел» тоже играл попроще, закидывал вперед и давил, рассчитывая на стандарты. Фаби и Роби было нелегко постоянно выигрывать верховую борьбу, поэтому в концовке мы перешли на игру в три защитника, а вышедший на замену Маричаль им помог. Надо показывать характер и все 90 минут отрабатывать на максимум. Да, мы не выиграли, но команда показала характер и отношение к игре было очень правильным», — приводит слова Лички официальный сайт бело-голубых.
Также чешский специалист объяснил причину отсутствия Федора Смолова и Николя Муми Нгамале в заявке на матч, а также отметил состояние поля в Воронеже.
«Федя заболел во вторник, а Муми получил травму в начале игры с «Рубином» и целую неделю не тренировался. Поэтому решили не рисковать выпускать его на такое поле», — добавил Личка.
«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 очком идет на 11-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
2
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|1 : 1
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|1 : 1
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5