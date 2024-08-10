Педро оценил игру Глушенкова и Латышонка в матче с «Динамо»

Крайний нападающий «Зенита» Педро оценил игру полузащитника Максима Глушенкова и голкипера Евгения Латышонка своей команды над московским «Динамо» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

— Главные качества Глушенкова?

— Грамотное расположение на поле, отличное завершение атак и прекрасная техника. Вообще Макс — потрясающий игрок, который уже принес очень много пользы команде, и принесет еще больше. Взаимопонимание с ним у нас наладилось с первых же тренировок. Очень талантливый, качественный игрок, с которым одно удовольствие находиться в одной команде.

— Как вам игра Латышонка?

— Женя — потрясающий вратарь. Сегодня он спас для нас победу. Конечно, мы поздравляли его и на поле, и в раздевалке. Когда все вошли — раздались аплодисменты.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.