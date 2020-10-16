Сегодня исполняется 50 лет бывшему полузащитнику «Спартака» и сборной России Андрею Тихонову.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011 году провел прощальный матч за красно-белых. В составе московского клуба он восемь раз становился чемпионом страны, дважды поднимал над головой Кубок России. Всего Тихонов провел за «Спартак» 265 матчей и забил 90 голов.

После ухода из «Спартака» в его карьере были самарские «Крылья Советов» (2000-2004, 2008), подмосковные «Химки» (2005-2007, 2010), а также израильский «Маккаби» из Тель-Авива (2000) и казахстанский «Локомотив» из Астаны (2009).

После завершения игровой карьеры Тихонов начал тренерскую деятельность. Последним местом его работы в качестве главного тренера были самарские «Крылья Советов», которые специалист возглавлял до 2018 года.

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