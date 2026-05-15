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Мостовой об аренде Дурана: «Это самые большие деньги за прогулку футболиста»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил аренду нападающего «Зенита» Джона Дурана в питерском клубе.

«Эту аренду оценю на «никак». Приехал и уехал. И след простыл. Смотрел его несколько игр и не понимал, почему Дуран по полю ходит, почему он не бегает? Хотелось понять, что за футболист. Это самые большие деньги за прогулку футболиста. Даже тот же Жерсон хотя бы пару раз сыграл. Видимо, в чемпионском матче на него даже не рассчитывают», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее появилась информация, что агент Джонатан Эррера, представляющий интересы форварда Дурана, ведет переговоры с турецкими клубами.

«Зенит» в феврале 2026 года арендовал 22-летнего колумбийца у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона. Дуран провел за сине-бело-голубых 9 матчей и дважды забил с пенальти.

Ранее также Дуран играл в «Энвигадо», «Чикаго Файр», «Астон Вилле» и «Фенербахче». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Джон Дуран.Дуран уехал из России накануне чемпионского матча «Зенита». Колумбийца связывают с переходом в «Галатасарай»

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ФК Зенит
Джон Дуран
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«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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