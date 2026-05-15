Мостовой об аренде Дурана: «Это самые большие деньги за прогулку футболиста»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил аренду нападающего «Зенита» Джона Дурана в питерском клубе.

«Эту аренду оценю на «никак». Приехал и уехал. И след простыл. Смотрел его несколько игр и не понимал, почему Дуран по полю ходит, почему он не бегает? Хотелось понять, что за футболист. Это самые большие деньги за прогулку футболиста. Даже тот же Жерсон хотя бы пару раз сыграл. Видимо, в чемпионском матче на него даже не рассчитывают», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее появилась информация, что агент Джонатан Эррера, представляющий интересы форварда Дурана, ведет переговоры с турецкими клубами.

«Зенит» в феврале 2026 года арендовал 22-летнего колумбийца у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона. Дуран провел за сине-бело-голубых 9 матчей и дважды забил с пенальти.

Ранее также Дуран играл в «Энвигадо», «Чикаго Файр», «Астон Вилле» и «Фенербахче». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.