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Крал, Жиго, Тил и Ларссон вернулись в общую группу «Спартака»

14:05
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«Спартак» в Twitter сообщил о возвращении европейских легионеров в общую группу.

— Крал, Жиго, Тил и Ларссон вернулись в общую группу! — говорится в сообщении. — Европейские легионеры «Спартака», после возвращения в Москву, провели в самоизоляции две недели — вместе с тренерским штабом жили в Тарасовке в отдельном корпусе. Сегодня они впервые провели тренировку вместе с командой.

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