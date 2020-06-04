Крал, Жиго, Тил и Ларссон вернулись в общую группу «Спартака»
14:05
«Спартак» в Twitter сообщил о возвращении европейских легионеров в общую группу.
— Крал, Жиго, Тил и Ларссон вернулись в общую группу! — говорится в сообщении. — Европейские легионеры «Спартака», после возвращения в Москву, провели в самоизоляции две недели — вместе с тренерским штабом жили в Тарасовке в отдельном корпусе. Сегодня они впервые провели тренировку вместе с командой.
? Крал, Жиго, Тиль и Ларссон вернулись в общую группу!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 4, 2020
Европейские легионеры «Спартака», после возвращения в Москву, провели в самоизоляции две недели -- вместе с тренерским штабом жили в Тарасовке в отдельном корпусе
? Сегодня они впервые провели тренировку вместе с командой pic.twitter.com/jkUJ8dHCu6
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