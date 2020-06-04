Крал, Жиго, Тил и Ларссон вернулись в общую группу «Спартака»

«Спартак» в Twitter сообщил о возвращении европейских легионеров в общую группу.

— Крал, Жиго, Тил и Ларссон вернулись в общую группу! — говорится в сообщении. — Европейские легионеры «Спартака», после возвращения в Москву, провели в самоизоляции две недели — вместе с тренерским штабом жили в Тарасовке в отдельном корпусе. Сегодня они впервые провели тренировку вместе с командой.