Койта прибыл в Турцию для завершения аренды в «Генчлербирлиги»

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока в турецкий «Генчлербирлиги».

«Койта прибыл в Турцию для завершения перехода в «Генчлербирлиги», — сказал Койта «СЭ».

Койта выступает за ЦСКА с 2024 года. Он провел 42 матча за армейцев во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.

Контракт 25-летнего малийца с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.