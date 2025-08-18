Футбол
18 августа, 15:28

Койта прибыл в Турцию для завершения аренды в «Генчлербирлиги»

Микеле Антонов
Корреспондент

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока в турецкий «Генчлербирлиги».

«Койта прибыл в Турцию для завершения перехода в «Генчлербирлиги», — сказал Койта «СЭ».

Койта выступает за ЦСКА с 2024 года. Он провел 42 матча за армейцев во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.

Контракт 25-летнего малийца с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Илья Самошников, Даниэль Руис, Алиссон и&nbsp;Лечи Садулаев.«Спартак» ищет защитника, ЦСКА подписывает легионеров, кого еще возьмут «Зенит» и «Динамо». Таблица трансферов РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Генчлербирлиги
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
