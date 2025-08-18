Койта прибыл в Турцию для завершения аренды в «Генчлербирлиги»
Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока в турецкий «Генчлербирлиги».
«Койта прибыл в Турцию для завершения перехода в «Генчлербирлиги», — сказал Койта «СЭ».
Койта выступает за ЦСКА с 2024 года. Он провел 42 матча за армейцев во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.
Контракт 25-летнего малийца с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Новости