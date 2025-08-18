Главный врач «Динамо» оценил вероятность завершения карьеры Майсторовичем

Врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры защитника Милана Майсторовича из-за длительных травм и проблем с реабилитацией.

«Слухи о том, что Милан может закончить карьеру? Вспоминаются слова из песни Высоцкого: «Ходят слухи по домам, и беззубые старухи их разносят по умам». Поймите, любой спортсмен в какой-то момент карьеры сталкивается с травмами — это абсолютно нормально для спорта высших достижений. Пытаемся сделать все возможное, чтобы у Милана было все хорошо, чтобы он вернулся на поле и прогрессировал. Очень ждем его возвращения в тренировочный процесс», — сказал Родионов «СЭ».

20-летний Майсторович не играет за «Динамо» с сентября 2024 года. Ранее в пресс-службе Динамо сообщали «СЭ», что футболист проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS (заболевание, поражающее сухожилия и связки).

Денис Клесарев