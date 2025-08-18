Футбол
18 августа, 15:15

Мойзес о продлении контракт с ЦСКА: «Хочу остаться в клубе. Но хотелось бы, чтобы было признание моей работы»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Мойзес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

«Я спортсмен, и должен быть сфокусирован на ЦСКА, думаю только об игре. У меня есть представители, чтобы они решили эту ситуацию. Руководство продемонстрировало интерес, сейчас идут переговоры. Но я должен быть сфокусирован на игре. Хотел бы сказать, что хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, в котором я чувствую себя, как дома. Я и вся моя семья счастливы в Москве. Но хотел бы, чтобы было признание моей работы. Поэтому мы разговариваем, чтобы по итогам для всех был счастливый финал этой истории», — сказал Мойзес «СЭ».

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
  • Старшой0754

    Надо дать почетную грамоту, или вымпел- ударник футбольного труда...

    18.08.2025

  • 36

    Оставайся,Мойзес,с нами-будешь нашим королем)

    18.08.2025

  • knight templar

    Хоть мойзеса пускай продлят с лучшим контрактом конечно

    18.08.2025

  • rustov

    Все справедливо. Мойзес заслужил.

    18.08.2025

  • DemolisherAjax

    "о продлении контракт..." Белов,моя твоя не понимать совсем :)

    18.08.2025

  • Фирсыч

    Признание нужно в рублях или евро?

    18.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Достоин! Расчехляйте мошну!

    18.08.2025

  • AZ

    То есть, дайте денег.))). Но в общем-то игрой прибавку к зарплате заслужил, главное, чтобы аппетиты у агентов были не слишком большие.

    18.08.2025

  • AlexCS4

    Надо оставлять и повысить контракт. Мойзес - лучший левый деф в РПЛ.

    18.08.2025

  • Чернобог

    Всё верно, Мойзес заслуживает хорошего контракта своей игрой и самоотдачей. Не просрите одного из лучших защитников РПЛ, а то потом локти кусать будите.

    18.08.2025

