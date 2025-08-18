Мойзес о продлении контракт с ЦСКА: «Хочу остаться в клубе. Но хотелось бы, чтобы было признание моей работы»

Защитник ЦСКА Мойзес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

«Я спортсмен, и должен быть сфокусирован на ЦСКА, думаю только об игре. У меня есть представители, чтобы они решили эту ситуацию. Руководство продемонстрировало интерес, сейчас идут переговоры. Но я должен быть сфокусирован на игре. Хотел бы сказать, что хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, в котором я чувствую себя, как дома. Я и вся моя семья счастливы в Москве. Но хотел бы, чтобы было признание моей работы. Поэтому мы разговариваем, чтобы по итогам для всех был счастливый финал этой истории», — сказал Мойзес «СЭ».

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.