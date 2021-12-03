Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и жена Дениса Глушакова, в интервью «СЭ» отметила, что ее муж мог бы сейчас усилить «Спартак». Ранее полузащитник уже выступал за красно-белых.

— Твой муж Денис Глушаков раньше играл в «Спартаке».

— Он до сих пор тепло отзывается о клубе. Честно, мне их жалко — когда вокруг все непонятно, какие-то интриги, это сказывается на игре. Как бы ты ни пытался сконцентрироваться, внешние факторы сильно отвлекают. И все это в таком большом клубе, в сезон столетия...

— Веришь, что Денис вернется в «Спартак»?

— Почему бы и нет? У нас сейчас модно говорить про спринты, ускорения, высокую интенсивность — по этим показателям он один из лучших опорных полузащитников лиги. Плюс за достаточно короткий промежуток сезона Денис уже забил семь мячей. Хотя он играет на позиции, где многие наши опорники не забивают столько за всю карьеру. Я утрирую, конечно... Но мне правда кажется, что он бы сейчас усилил «Спартак». (Мария Куцубеева)

Полностью интервью Коваленко