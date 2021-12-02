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«Фламенго» и «Коринтианс» интересуются защитником «Спартака» Айртоном

22:46
Айртон. Фото Twitter
Айртон. Фото Twitter
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Защитник «Спартака» Айртон попал в сферу интересов бразильских грандов, сообщает в своем Twitter бразильский журналист Жулиу Мигел Нету.

По данным источника, «Фламего» и «Коринтианс» следят за игроком. Его контракт с российским клубом истекает летом 2024 года.

24-летний бразилец в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах. В его активе один гол и один результативный пас. Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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