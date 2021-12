«Фламенго» и «Коринтианс» интересуются защитником «Спартака» Айртоном

Mercado da Bola:

O lateral esquerdo #AyrtonLucas que vive um bom momento no Spartak Moscou-RUS ( completou 100jg recentemente ) despertou interesse de alguns clubes no Brasil!#CORINTHIANS E #FLAMENGO sondaram situa??o do atleta.

Seu contrato com a equipe russa vai at? JUN/2024. pic.twitter.com/aoD4wSZ9Af