«Фламенго» и «Коринтианс» интересуются защитником «Спартака» Айртоном

Защитник «Спартака» Айртон попал в сферу интересов бразильских грандов, сообщает в своем Twitter бразильский журналист Жулиу Мигел Нету.

Mercado da Bola:

O lateral esquerdo #AyrtonLucas que vive um bom momento no Spartak Moscou-RUS ( completou 100jg recentemente ) despertou interesse de alguns clubes no Brasil!#CORINTHIANS E #FLAMENGO sondaram situa??o do atleta.

Seu contrato com a equipe russa vai at? JUN/2024. pic.twitter.com/aoD4wSZ9Af — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) December 2, 2021

По данным источника, «Фламего» и «Коринтианс» следят за игроком. Его контракт с российским клубом истекает летом 2024 года.

24-летний бразилец в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах. В его активе один гол и один результативный пас. Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.