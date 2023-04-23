Коваленко отсутствует в стартовом составе «Крыльев» из-за повреждения

В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о причине отсутствия полузащитника Александра Коваленко в стартовом составе клуба на матч 24-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

Ранее телеграмм-канал «МундиалиКС» сообщил о том, что накануне матча Коваленко получил травму голеностопа на тренировке.

«У Коваленко небольшое повреждение. Он есть в заявке. Пока характер травмы не понятен до конца. Но из-за этого повреждения его нет в старте», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.