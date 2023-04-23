Коваленко отсутствует в стартовом составе «Крыльев» из-за повреждения
В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о причине отсутствия полузащитника Александра Коваленко в стартовом составе клуба на матч 24-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».
Ранее телеграмм-канал «МундиалиКС» сообщил о том, что накануне матча Коваленко получил травму голеностопа на тренировке.
«У Коваленко небольшое повреждение. Он есть в заявке. Пока характер травмы не понятен до конца. Но из-за этого повреждения его нет в старте», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
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|2
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|49
|
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|23
|13
|6
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|50-28
|45
|
4
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|23
|13
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|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
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|5
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|38
|
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|4
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|37
|
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|24
|11
|3
|10
|47-48
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|
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|23
|9
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|31
|
10
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|8
|4
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|28
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
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30 тур
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4
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