Петржела заявил, что Мостовому уже поздно становиться тренером

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал желание бывшего футболиста сборной России Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

«Я думаю, что уже слишком поздно. Методы тренировок постоянно развиваются и модернизируются. Ему стоило это сделать сразу после завершения свой игровой карьеры, а сейчас уже поздно», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Недавно Мостовой заявил, что его процесс получения лицензии «немножко продвигается». У 54-летнего специалиста за плечами есть опыт работы в команде Медиалиги AMC Fight Nights.