Коронавирус у Фарфана не должен повлиять на доигровку РПЛ

Как стало известно «СЭ», заражение 35-летнего нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана коронавирусом не окажет влияния на принятое в пятницу, 15 мая, решение исполкома РФС о рестарте сезона в премьер-лиге.

Как сообщил нам председатель совета директоров красно-зеленых Анатолий Мещеряков, перуанец не контактировал с партнерами по команде и сотрудниками клуба, других инфицированных среди железнодорожников не выявлено.

Вместе с тем, проек протокола Covid-19, который в настоящее время находится на согласовании в органах государственной власти, предусматривает следующие меры в случае выявления инфекции у игрока, члена тренерского штаба или клубного работника:

— Немедленная изоляция как можно дальше от тренировочного объекта;

— Медицинское тестирование всех футболистов, членов тренерского штаба и сотрудников клуба, с которыми могли контактировать заразившиеся. Изоляция всех, кто контактировал с зараженными, до тех пор, пока не станут известны результаты их тестов;

— Дезинфекция всех соответствующих мест на тренировочном объекте;

— Ежедневное медицинское обследование всех игроков, членов тренерского штаба и сотрудников клуба. (Вячеслав Короткин)