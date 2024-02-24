Лепехин: «Матчи на сборах часто бывают скучными, ждем возобновления РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о товарищеских матчах клубов РПЛ этой зимой.

«Нельзя судить о силе клубов по матчам на сборах. Конечно, болельщикам интересно понаблюдать за командами, ведь они соскучились по футболу, но такие матчи чаще всего получаются довольно скучными. Я смотрел вчера некоторое время игру между «Ростовом» и «Спартаком». Вратари касались мяча очень много раз и иногда игра затухала, но это только начало работы тренеров и футболистов. Хочется уже, чтобы побыстрее возобновился чемпионат России. Думаю, этого ждут абсолютно все», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы 19-м туром РПЛ в период с 1 по 3 марта. После 18 туров лидирует «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» (36) идет вторым. «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.