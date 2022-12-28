Корниленко: «Сычевой уже пришел на замену Глушенкову, занимаемся позицией Пиняева»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова в «Локомотив».

«И с нашей стороны, и со стороны игроков это было хорошее сотрудничество. Все принесли друг другу пользу. Жизнь на этом не останавливается, «Крылья» были, есть и всегда будут. Активно работаем на рынке в поисках замен. Если Сычевой уже пришел на замену Глушенкову, то сейчас занимаемся позицией Пиняева. Считаю ли я размен Глушенкова на Сычевого удачным? С финансовой точки зрения сделка, естественно, выгодная», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

25 декабря нападающий Владимир Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года.

28 декабря «Локомотив» объявил о трансфере Пиняева и Глушенкова. Оба игрока подписали четырехлетние контракты.