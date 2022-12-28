Болельщики «Краснодара» признали гол Ахметова лучшим в первой половине сезона

Болельщики «Краснодара» выбрали лучший гол команды в первой половине сезоне.

Его автором стал хавбек Ильзат Ахметов. За него проголосовали 32 процента фанатов «быков».

Ахметов забил после сольного прохода в матче Кубка России против «Химок».