«Маккаби» найдет замену Ивичу 3 января. Специалист близок к подписанию контракта с «Краснодаром»

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Ивич близок к уходу из клуба

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Владимир Ивич близок к уходу из клуба, сообщает One.

По данным источника, специалист выведет команду в матче против «Хапоэль Кирьят-Шмона» в чемпионате Ихраиля и в кубковом матче с «Бней-Сахнин» 3 января. К этому моменту «Маккаби» определится с новым тренером.

По данным Walla.co.il, Ивич станет новым главным тренером «Краснодара». Российский клуб выплатит компенсацию в 500 тысяч евро.

При этом, зарплата Ивича в России составит 2 миллиона евро в сезон.

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.