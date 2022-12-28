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Сегодня, 23:22

«Маккаби» найдет замену Ивичу 3 января. Специалист близок к подписанию контракта с «Краснодаром»

Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Ивич близок к уходу из клуба
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Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Владимир Ивич близок к уходу из клуба, сообщает One.

По данным источника, специалист выведет команду в матче против «Хапоэль Кирьят-Шмона» в чемпионате Ихраиля и в кубковом матче с «Бней-Сахнин» 3 января. К этому моменту «Маккаби» определится с новым тренером.

По данным Walla.co.il, Ивич станет новым главным тренером «Краснодара». Российский клуб выплатит компенсацию в 500 тысяч евро.

При этом, зарплата Ивича в России составит 2 миллиона евро в сезон.

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Эли Швидлер

ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Владимир Ивич
0
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