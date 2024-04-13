Корнеев: «Ахметов может выйти против «Краснодара». Но не с первых минут»

Бывший спортивный директор «Зенита» в интервью «СЭ» порассуждал о том, кто заменит полузащитника сине-бело-голубых Вендела в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Игра между командами пройдет 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов.

— Главный вопрос: кто заменит дисквалифицированного Вендела в предстоящей игре с «Краснодаром»?

— На сегодняшний день такого мастера полноценно заменить невозможно. Но варианты есть. Один из них — молодой Васильев.

— А вы не думаете, что если Дуглас Сантос поправится, то именно он сыграет в середине поля?

— Нет, не вижу его там. Если бразилец восстановится, то сыграет на своей профильной позиции, слева в обороне.

— Допускаете, что шанс в матче против своей бывшей команды в середине поля получит Ахметов? Интрига?

— Ильзат может выйти на поле, но не с первых минут.

— Ахметов пока не убедил в «Зените»? Это не стало для вас сюрпризом?

— Я не удивлен. Этим трансфером «Зенит» прежде всего ослабил «Краснодар». Питерцы приобрели на скамейку качественного футболиста с российским паспортом.

Ахметов перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила 850 тысяч евро. Всего за петербургский клуб он провел 3 встречи, не отличившись результативными действиями.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.