Корнеев: «Галицкий запросит за Сперцяна не меньше 15 миллионов»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» выразил мнение, что летом 2024 года полузащитник Эдуард Сперцян с высокой долей вероятности покинет «Краснодар».

— Как бы оценили игру правого защитника Волкова? Не остановился ли он в развитии? Не слишком ли увлекается подключениями вперед?

— У Волкова большой потенциал, если прежде всего говорить о его физических данных. Рослый, быстрый защитник. Но полная безграмотность в плане тактики, отсутствие дисциплины на поле и ментальное безволие практически обнуляют его удачные действия! Нередко Сергей, увы, вредит своей команде на поле.

— У Черникова уже 11 карточек в этом сезоне. Катастрофа?

— С этим у него всегда были проблемы... Он боец от природы, но, если хочет прогрессировать, нужно минимизировать явные нарушения правил без мяча. При этом по своему менталитету Черников мне гораздо ближе, чем тот же Волков.

— Чего не хватает Кривцову, чтобы выйти на новый уровень?

— Обожаю этого полузащитника! У него есть все, чтобы вырасти в топ-игрока. Но Никита должен пересмотреть вопрос самоподготовки к каждому матчу. Здесь пока четко просматривается его нестабильность.

— Какова вероятность, что летом Сперцян покинет «Краснодар»? За какую сумму «быки» его продадут?

— Скорее всего, Сперцян уйдет. Самое главное, чтобы не повторилась история прошлого лета. Думаю, Галицкий запросит за Эдуарда не меньше 15 миллионов.

— Сперцян и «Ювентус» — это реально?

— Сейчас в СМИ много вбросов относительно дальнейшей судьбы Сперцяна. Бессмысленно комментировать все эти слухи. Ясно одно: приоритетом должен быть правильный спортивный план его развития.

5 января сообщалось, что «Ювентус» готов приобрести Сперцяна в летнее трансферное окно.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне 23-летний футболист провел за «быков» 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского футболиста в 18 миллионов евро.