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13 марта, 19:20

Корнеев: «Знал, что у Лички в «Динамо» Карраскаль оживет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не считает, что нужно критиковать главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за то, что он не сработался с полузащитником Хорхе Карраскалем.

— Перейдем к «Динамо». Против «Зенита» из-за ошибки судьи Кукуяна не сыграет Карраскаль.

— Очень большая потеря для москвичей. В «Динамо» Карраскаль проснулся и уже делает разницу!

— Ожидали, что он так расцветет в «Динамо»? Надолго ли его хватит?

— Знал, что под руководством Лички он оживет. Марцел умеет находить подход к игрокам.

— Правы ли те, кто критикует сейчас Владимира Федотова за то, что тренер ЦСКА перестал рассчитывать на колумбийца?

— Нет, не правы! ЦСКА, выбирая Федотова, знал, как он работает. Надо признать, что Федотов дает результат с лимитированной группой игроков. Просто Карраскаль оказался не готов к конкуренции и требованиям тренера.

— Кто заменит Карраскаля в матче с «Зенитом»?

— Ласкальт пропускал матч с «Ахматом» из-за перебора карточек. Теперь он вернется в основу, а впереди у Динамо есть пару опций, включая Гладышева

— Нгамале тоже травмирован. Макаров — не равноценная замена камерунцу?

— Нгамале — средний игрок! Кто сказал, что Макаров слабее его? — сказал Корнеев «СЭ».

25-летний Карраскаль летом прошлого года перешел в «Динамо» из ЦСКА. Колумбиец провел за бело-голубых 17 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Корнеев
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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