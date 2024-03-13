Корнеев об Ахметове в «Зените»: «Будет полировать чемпионскую лавку»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил перспективы полузащитника команды Ильзата Ахметова.

— Зачем Ахметов перешел в «Зенит»?

— Чтобы полировать чемпионскую скамейку за совсем другие финансовые условия.

— В Бакаева вы изначально не верили. Не повторит ли Ахметов его путь в «Зените»?

— Ситуации действительно похожи. Но все-таки есть один нюанс. Ахметов способен играть на нескольких позициях, а Бакаев — чистая «десятка».

— Тикнизян усилил бы команду Семака?

— Нет. Получилась бы та же история, что и с Круговым. Он был бы фиксированным вторым номером после Дугласа Сантоса.

— Понимаете его решение не переходить в питерский клуб, так как «Зенит», вроде бы, не стал платить ему зарплату на уровне основной обоймы?

— Если Тикнизян реально осознавал свою будущую роль в команде и хотел играть, тогда я его прекрасно понимаю. За это он и попросил огромную для его уровня зарплату. В то же время логично и то, что «Зенит» не пошел на его условия, — сказал Корнеев «СЭ».

26-летний Ахметов в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит» из «Краснодара». С того момента он провел на поле одну минуту, выйдя на замену в матче против «Спартака» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».