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13 марта, 19:05

Корнеев об Ахметове в «Зените»: «Будет полировать чемпионскую лавку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил перспективы полузащитника команды Ильзата Ахметова.

— Зачем Ахметов перешел в «Зенит»?

— Чтобы полировать чемпионскую скамейку за совсем другие финансовые условия.

— В Бакаева вы изначально не верили. Не повторит ли Ахметов его путь в «Зените»?

— Ситуации действительно похожи. Но все-таки есть один нюанс. Ахметов способен играть на нескольких позициях, а Бакаев — чистая «десятка».

— Тикнизян усилил бы команду Семака?

— Нет. Получилась бы та же история, что и с Круговым. Он был бы фиксированным вторым номером после Дугласа Сантоса.

— Понимаете его решение не переходить в питерский клуб, так как «Зенит», вроде бы, не стал платить ему зарплату на уровне основной обоймы?

— Если Тикнизян реально осознавал свою будущую роль в команде и хотел играть, тогда я его прекрасно понимаю. За это он и попросил огромную для его уровня зарплату. В то же время логично и то, что «Зенит» не пошел на его условия, — сказал Корнеев «СЭ».

26-летний Ахметов в зимнее трансферное окно перешел в «Зенит» из «Краснодара». С того момента он провел на поле одну минуту, выйдя на замену в матче против «Спартака» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Ильзат Ахметов
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

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И К Ж
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