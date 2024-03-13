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13 марта, 19:35

Корнеев: «Лучшие игроки чемпионата? Бителло, Тюкавин, Кордоба»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высоко оценил уровень игры полузащитника «Динамо» Бителло.

— Разделяете восторги по поводу игры Бителло?

— Бителло — большой талант и большая умница, судя по его игре и стабильному объёму работы. Работает на команду и делает разницу почти в каждом туре.

— Некоторые эксперты называют его даже лучшим игроком нашего чемпионата.

— У меня три претендента на этот титул — Бителло, Тюкавин и Кордоба.

— Бразилец стоит 10 миллионов, за которые его купило Динамо?

— Однозначно. Это был очень грамотный трансфер.

— Тюкавин сильнейший нападающий РПЛ?

— Он и Кордоба выделяются на фоне остальных.

— Смолов не проходит в стартовый состав в последнее время. Справедливо?

— Да, все логично. Он немного упустил время и проиграл конкуренцию. Но Федор боец, постарается вернуться в основу.

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре прошлого года. 24-летний бразилец провел за бело-голубых 17 матчей, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Джон Кордоба
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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