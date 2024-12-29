Источник: «Спартак» готов предложить 10 миллионов евро за защитника «Осасуны» Бретонеса

Защитник «Осасуны» Абель Бретонес попал в сферу интересов «Спартака», сообщает Cazurreando.

По информации источника, красно-белые готовы предложить за 23-летнего испанца 10 миллионов евро. Футболист выступает на левом фланге обороны.

Бретонес этим летом перешел в «Осасуну» из «Овьедо». В текущем сезоне он провел 17 матчей в ла лиге, отличившись двумя голами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.