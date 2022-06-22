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В «Торпедо» сообщили, что у команды на сезон РПЛ-2022/23 заявлены два стадиона

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Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что у команды на предстоящий сезон РПЛ-2022/23 заявлены два стадиона.

«У «Торпедо» на предстоящий сезон РПЛ-2022/23 заявлены два стадиона. Основной стадион — большая спортивная арена «Лужники» и резервная арена — «Химки», как собственно об этом и сообщалось ранее. В силу того, что в «Лужниках» пройдет серия концертов, «Торпедо» планирует приступить к матчам в «Лужниках» в середине сентября. До этого в качестве нашего главного стадиона выступает арена «Химки», которую мы будем делить вместе с хозяевами этого стадиона», — сказал Ганичев.

В «Торпедо» сообщили, что клуб может провести матчи на арене «Химки».

«Как известно, накануне был оглашен календарь РПЛ на предстоящий сезон и в 1-м туре, так совпало, что «Торпедо» и «Химки» должны провести свои домашние матчи на одном и том же стадионе. «Торпедо» обратился с запросом на арену «Химки» и мы получили ответ, что стадион готов в течение трех дней провести два домашних матча РПЛ. У нас есть договор со стадионом, у нас есть устная договоренность и сообщения от них о том, что они готовы обеспечить проведения этих матчей. Поэтому на сегодняшний день мы готовимся, чтобы первый матч с 15 по 17 июля в первом туре сыграть с «Сочи» на арене «Химки», — отметил глава пресс-службы клуба.

«Торпедо» по итогам сезона стало победителем Олимп ФНЛ и напрямую вышло в Тинькофф РПЛ.

(Дмитрий Барулев)

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