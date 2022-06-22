В «Торпедо» сообщили, что у команды на сезон РПЛ-2022/23 заявлены два стадиона
Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что у команды на предстоящий сезон РПЛ-2022/23 заявлены два стадиона.
«У «Торпедо» на предстоящий сезон РПЛ-2022/23 заявлены два стадиона. Основной стадион — большая спортивная арена «Лужники» и резервная арена — «Химки», как собственно об этом и сообщалось ранее. В силу того, что в «Лужниках» пройдет серия концертов, «Торпедо» планирует приступить к матчам в «Лужниках» в середине сентября. До этого в качестве нашего главного стадиона выступает арена «Химки», которую мы будем делить вместе с хозяевами этого стадиона», — сказал Ганичев.
В «Торпедо» сообщили, что клуб может провести матчи на арене «Химки».
«Как известно, накануне был оглашен календарь РПЛ на предстоящий сезон и в 1-м туре, так совпало, что «Торпедо» и «Химки» должны провести свои домашние матчи на одном и том же стадионе. «Торпедо» обратился с запросом на арену «Химки» и мы получили ответ, что стадион готов в течение трех дней провести два домашних матча РПЛ. У нас есть договор со стадионом, у нас есть устная договоренность и сообщения от них о том, что они готовы обеспечить проведения этих матчей. Поэтому на сегодняшний день мы готовимся, чтобы первый матч с 15 по 17 июля в первом туре сыграть с «Сочи» на арене «Химки», — отметил глава пресс-службы клуба.
«Торпедо» по итогам сезона стало победителем Олимп ФНЛ и напрямую вышло в Тинькофф РПЛ.
(Дмитрий Барулев)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -