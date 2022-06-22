Агент Бикфалви: «Эрик воспользуется опцией ФИФА, если позвонят из «Реала»
Даниэль Драгош, агент нападающего «Урала» Эрика Бикфалви, заявил, что его клиент останется в екатеринбургском клубе.
Вчера, 21 июня, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
«Контракт Эрик с «Уралом» действует до 2024 года, — приводит слова Драгоша «РБ Спорт». — К Бикфалви есть большой интерес со стороны «Клужа», но ему нравится жить в России и играть за «Урал». Он не собирается пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт. Эрик воспользуется опцией ФИФА, если позвонят из «Реала», в обратном случае в этом просто нет смысла».
В прошедшем сезоне 34-летний румын забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 29 матчах за «Урал» во всех турнирах. Его контракт с екатеринбургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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