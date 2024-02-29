Хапов рассказал, за что Смородская убрала его из «Локомотива»
Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал, из-за чего у него произошел конфликт с Ольгой Смородской, занимавшей пост президента клуба.
«Смородская, не успев прийти, сразу начала устанавливать свои правила и заключать новые контракты с меньшими премиальными, но мой контракт оставался прежним. Получилось так, что у меня премиальных выходило больше, чем у игроков и главного тренера. Проблема в том, что Смородская мне эти деньги просто не платила. За четыре месяца набежала приличная сумма.
В конце сезона Ольга Юрьевна вызвала меня на разговор: «Меня устраивает ваша работа, я готова предложить вам новый контракт, но только с тем условием, что от тех деньги, которые вы уже заработали, вы откажетесь». Я был готов пойти на понижение зарплаты, но от заработанных денег отказываться не собирался. Смородскую такой расклад не устроил. Меня тоже. Позже положенные по контракту деньги ей пришлось выплатить, но о продолжении работы в «Локомотиве» речь идти не могла — Ольга Юрьевна была недовольна тем, что ей пришлось мне заплатить», — приводит слова Хапова Sport24.
59-летний Хапов по окончании карьеры стал работать в «Локомотиве» тренером вратарей, а в феврале 2007 года перешел на аналогичную должность в пермский «Амкар». В декабре 2007 года он вернулся в тренерский штаб московского клуба.
Затем Хапов работал тренером вратарей клуба «Спартак-Нальчик» (2011-2012) и махачкалинского «Анжи» (2012-2016), а в августе 2016 года был вновь назначен тренером вратарей «Локомотива».
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|Краснодар
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|3
|30-17
|39
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2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
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3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
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4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
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5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
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6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
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7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
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8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
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9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
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10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
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11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
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12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
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Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
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Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
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Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
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Спартак – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5