Хапов рассказал, за что Смородская убрала его из «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал, из-за чего у него произошел конфликт с Ольгой Смородской, занимавшей пост президента клуба.

«Смородская, не успев прийти, сразу начала устанавливать свои правила и заключать новые контракты с меньшими премиальными, но мой контракт оставался прежним. Получилось так, что у меня премиальных выходило больше, чем у игроков и главного тренера. Проблема в том, что Смородская мне эти деньги просто не платила. За четыре месяца набежала приличная сумма.

В конце сезона Ольга Юрьевна вызвала меня на разговор: «Меня устраивает ваша работа, я готова предложить вам новый контракт, но только с тем условием, что от тех деньги, которые вы уже заработали, вы откажетесь». Я был готов пойти на понижение зарплаты, но от заработанных денег отказываться не собирался. Смородскую такой расклад не устроил. Меня тоже. Позже положенные по контракту деньги ей пришлось выплатить, но о продолжении работы в «Локомотиве» речь идти не могла — Ольга Юрьевна была недовольна тем, что ей пришлось мне заплатить», — приводит слова Хапова Sport24.

59-летний Хапов по окончании карьеры стал работать в «Локомотиве» тренером вратарей, а в феврале 2007 года перешел на аналогичную должность в пермский «Амкар». В декабре 2007 года он вернулся в тренерский штаб московского клуба.

Затем Хапов работал тренером вратарей клуба «Спартак-Нальчик» (2011-2012) и махачкалинского «Анжи» (2012-2016), а в августе 2016 года был вновь назначен тренером вратарей «Локомотива».