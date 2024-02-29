Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 февраля, 10:55

Хапов рассказал, за что Смородская убрала его из «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер «Локомотива» Заур Хапов рассказал, из-за чего у него произошел конфликт с Ольгой Смородской, занимавшей пост президента клуба.

«Смородская, не успев прийти, сразу начала устанавливать свои правила и заключать новые контракты с меньшими премиальными, но мой контракт оставался прежним. Получилось так, что у меня премиальных выходило больше, чем у игроков и главного тренера. Проблема в том, что Смородская мне эти деньги просто не платила. За четыре месяца набежала приличная сумма.

В конце сезона Ольга Юрьевна вызвала меня на разговор: «Меня устраивает ваша работа, я готова предложить вам новый контракт, но только с тем условием, что от тех деньги, которые вы уже заработали, вы откажетесь». Я был готов пойти на понижение зарплаты, но от заработанных денег отказываться не собирался. Смородскую такой расклад не устроил. Меня тоже. Позже положенные по контракту деньги ей пришлось выплатить, но о продолжении работы в «Локомотиве» речь идти не могла — Ольга Юрьевна была недовольна тем, что ей пришлось мне заплатить», — приводит слова Хапова Sport24.

59-летний Хапов по окончании карьеры стал работать в «Локомотиве» тренером вратарей, а в феврале 2007 года перешел на аналогичную должность в пермский «Амкар». В декабре 2007 года он вернулся в тренерский штаб московского клуба.

Затем Хапов работал тренером вратарей клуба «Спартак-Нальчик» (2011-2012) и махачкалинского «Анжи» (2012-2016), а в августе 2016 года был вновь назначен тренером вратарей «Локомотива».

Источник: Sport24
Заур Хапов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
2
4
Читайте также
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кордоба назвал главное футбольное качество Галицкого

Кордоба сообщил о переговорах по продлению контракта с «Краснодаром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости