Конти ответил на вопрос о восстановлении от травмы

Защитник «Локомотива» Херман Конти в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о том, когда вернется в состав железнодорожников.

— Когда вы восстановитесь?

— Не знаю, надеюсь скоро, чувствую себя хорошо.

28-летний Конти высутпает за «Локомотив» с января 2023 года. Аргентинец провел за железнодорожников 5 матчей и отдал одну результативную передачу.