Константин Зырянов: "Спартак" выпускает своих воспитанников, а команда играет непонятно во что"

Бывший полузащитник "Зенита", а сейчас главный тренер молодежной команды сине-бело-голубых Константин Зырянов на примере "Спартака" объяснил, почему ставка на собственных воспитанников не всегда оправдана.

- Есть любимая команда России - московский "Спартак", там выпускают своих воспитанников, - заявил в интервью "Фонтанке" Зырянов. -Непонятно, во что команда играет. В Лигу чемпионов не попали. Тренер в Петербурге, который будет делать так же, не доработает до следующего дня. Сергей Богданович поступает мудро. Потому что в розыгрыше реноме Семака. Слушать никого не надо.

Возьмите "Краснодар". Подключают своих воспитанников, но пока только третьи в чемпионате. От молодежного состава до основного идти пару лет. Нас иногда спрашивает селекционный отдел: назовите игроков, которые могут пополнить основной состав. Я отвечаю: "Ребята, приходите на игры и смотрите". Я пока называю одного футболиста. Через год это может быть другой игрок. Та же история была в "Зените-2".

Зырянов выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год и стал в его составе обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также трехкратным чемпионом страны. В составе национальной команды он - бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

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