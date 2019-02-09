Константин Зырянов: "Академия "Зенита" работает должным образом"

Старший тренер молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов отметил высокий уровень подготовки игроков Академии клуба.

– Как проявили себя игроки Академии 2002 года рождения? У них есть шанс заиграть в вашей команде уже весной?

– Не скажу, что их уровень подготовленности сильно отличается от футболистов на год старше. Может быть, им пока в силу возраста не хватает физических качеств, но в игровом плане они выглядят очень хорошо, - цитирует Зырянова официальный сайт клуба. - Наша Академия работает должным образом, поэтому футболисты оттуда приходят к нам уже хорошо подготовленными, что очень приятно. Что касается шансов, то они есть у всех. Если футболист 2002 года рождения проявит себя в тренировочном процесс и в контрольных матчах, то естественно мы будем рассчитывать на него в том числе и как на игрока основного состава.

41-летний Константин Зырянов работает с молодежной командой "Зенита" с 2018 года. До этого он тренировал "Зенит-2".

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