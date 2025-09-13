Тюкавин — о выходе на поле впервые с марта: «Не ждите от меня, что все сразу будет вау»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свой выход на поле в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Тюкавин сыграл впервые с марта 2025-го.

«Очень рад. Шесть с половиной месяцев прошло. Ждал этого момента и готовился. Жаль, что сегодня не удалось победить. Но рад вернуться. Упущенный момент? Запереживал как всегда. Удар не получился. Не ждите от меня, что все сразу будет вау.

Мурашки были от реакции болельщиков на мой выход на поле. Надо набирать кондиции. Тренировался в общей группе последний месяц. Знал, что сегодня выйду. Сказали: «Готовься, у тебя будет время в матче со «Спартаком», — сказал Тюкавин после игры.