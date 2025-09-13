Тюкавин вышел на поле впервые с марта

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вышел на замену в концовке матча со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

На 79-й минуте он заменил Ивана Сергеева.

23-летний Тюкавин впервые сыграл после разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта в матче с «Ростовом» в чемпионате России.