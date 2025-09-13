Защитник «Спартака» Джику: «В РПЛ высокая конкуренция. Я был готов»

Защитник «Спартака» Александер Джику поделился эмоциями от первого матча в РПЛ. Джику дебютировал за команду в 8-м туре с «Динамо» (2:2).

— Как тебе российская лига?

— В этой лиге высокая конкуренция. Соперник играл хорошо. Я был готов.

— Почему выбрали «Спартак», как адаптировались?

— Первый этап адаптации прошел хорошо. Ребята из команды сразу меня поддержали. Наша сплоченность — хорошее подспорье.

— Как проходили переговоры?

— Это не был длинный и проблемный трансфер. Я просто ждал, когда клубы договорятся.

— Какие твои сильные стороны?

— Не очень люблю говорить про себя. На мой взгляд мои лучшие качества — работа с мячом, единоборства.