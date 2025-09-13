Карпин оценил игру Тюкавина за «Динамо» в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ.
23-летний форвард во втором тайме вышел на поле впервые с марта, когда получил разрыв крестообразной связки.
— Оцените минуты Тюкавина на поле. Как он сейчас выглядит? Когда вернется на свой уровень?
— Думаю, сам Тюкавин не знает, когда мы увидим «того самого» Тюкавина. Тонуса не хватает, нужны официальные матчи. 15 минут сыграл, почувствовал себя футболистом, еще и забить мог. Для 15 минут — нормально.
— У вас было меньше всех времени для подготовки к матчу среди других тренеров. Как оцените подготовку к «Спартаку»?
— Меньше всех времени у меня не было. Все тренеры начинают готовиться к игре примерно за 5 дней до нее. Готовиться к «Спартаку» без 5-6 основных футболистов какой смысл?
После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идет девятым в турнирной таблице.
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9
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