Карпин оценил игру Тюкавина за «Динамо» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

23-летний форвард во втором тайме вышел на поле впервые с марта, когда получил разрыв крестообразной связки.

— Оцените минуты Тюкавина на поле. Как он сейчас выглядит? Когда вернется на свой уровень?

— Думаю, сам Тюкавин не знает, когда мы увидим «того самого» Тюкавина. Тонуса не хватает, нужны официальные матчи. 15 минут сыграл, почувствовал себя футболистом, еще и забить мог. Для 15 минут — нормально.

— У вас было меньше всех времени для подготовки к матчу среди других тренеров. Как оцените подготовку к «Спартаку»?

— Меньше всех времени у меня не было. Все тренеры начинают готовиться к игре примерно за 5 дней до нее. Готовиться к «Спартаку» без 5-6 основных футболистов какой смысл?

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идет девятым в турнирной таблице.