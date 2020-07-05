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Константин Парамонов: «Забили ответный гол, который почему-то не засчитали»

5 июля 2020, 23:15
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Тренер «Оренбурга» Константин Парамонов подвел итог матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (0:1).

— Я думаю сегодня был бы идеален ничейный результат, мы допустили одну ошибку, при этом забили ответный гол, который почему-то не засчитали, — цитирует тренера официальный сайт «Оренбурга». — Ребята молодцы! Выложились по полной программе.

Тяжело. Мы не тренировались, мы сидим по номерам в отеле, мы даже не видели друг друга. Ребята морально опустошены. Они выложились по полной программе, тяжело на них смотреть. Могли сыграть вничью. Сейчас заканчивается двухнедельный карантин у Фамейе и Куата, приложим все усилия в следующих матчах.

Рубин — Оренбург

Дополнительная информация:

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/konstantin-paramonov-rebyata-molodcy.html

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