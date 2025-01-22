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Сегодня, 19:52

Константин Лепехин: «Клаудиньо — незаменимый игрок «Зенита», теперь ему надо искать замену»

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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможный переход полузащитника петербуржцев Клаудиньо в «Аль-Садд». По данным Globo, катарский клуб заплатит за трансфер 27-летнего бразильца 20 миллионов евро.

Клаудиньо. Клаудиньо прощается с «Зенитом» за полгода до столетия. Что теперь делать клубу?

«Клаудиньо был определяющим футболистом «Зенита». В последних матчах он не очень удачно выглядел, но все ждали от него хорошей игры. Теперь нужно искать ему замену. За весь период в «Зените» бразилец показал свой класс. Клаудиньо — незаменимый игрок, он помог петербуржцам во многом», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Клаудиньо провел за «Зенит» 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. В составе петербуржцев бразилец стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и трехкратным победителем Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-klaudin-o-nezamenimy-j-igrok-zenita-teper-emu-nado-iskat-zamenu/
Клаудиньо
ФК Зенит
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«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
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Бителло

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Маркус Вендел

Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
Муталип Алибеков

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Данила Прохин

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