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Булыкин прокомментировал возможный трансфер Клаудиньо в «Аль-Садд»

Даниил Аршавский
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Экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о поведении полузащитника «Зенита» Клаудиньо в нынешнее зимнее трансферное окно.

Ранее журналист Жорже Никола сообщил, что 27-летний футболист может перейти в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро. В «Зените» подтвердили информацию о переговорах с катарским клубом. До этого сорвался трансфер игрока в «Палмейрас», о чем сообщила президент клуба Лейла Перейра.

«Если ему в несколько раз больше предложили в Катаре, то я уверен, он поедет туда и заработает хорошие деньги. Когда у тебя много денег, как у Роналду, Месси или Холанна, то ты можешь уже выбирать там, где хочешь играть и достигать результатов. А пока нет столько, то нужно зарабатывать», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Клаудиньо присоединился к «Зениту» в 2021 году. В составе петербургской команды хавбек отметился 21 голом и 31 результативной передачей за 124 встречи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Дмитрий Булыкин
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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