Булыкин прокомментировал возможный трансфер Клаудиньо в «Аль-Садд»

Экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о поведении полузащитника «Зенита» Клаудиньо в нынешнее зимнее трансферное окно.

Ранее журналист Жорже Никола сообщил, что 27-летний футболист может перейти в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро. В «Зените» подтвердили информацию о переговорах с катарским клубом. До этого сорвался трансфер игрока в «Палмейрас», о чем сообщила президент клуба Лейла Перейра.

«Если ему в несколько раз больше предложили в Катаре, то я уверен, он поедет туда и заработает хорошие деньги. Когда у тебя много денег, как у Роналду, Месси или Холанна, то ты можешь уже выбирать там, где хочешь играть и достигать результатов. А пока нет столько, то нужно зарабатывать», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Клаудиньо присоединился к «Зениту» в 2021 году. В составе петербургской команды хавбек отметился 21 голом и 31 результативной передачей за 124 встречи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.