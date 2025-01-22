Первак: «Новый тренерский состав «Спартака» не встроил Зиньковского в схему»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском.

«Новый тренерский состав «Спартака» не встроил Зиньковского в схему. Так получилось, что не нашли ему места, а потом появился Барко. Понятно, что Антон может играть и слева, и справа, но где-то лучше у него получалось слева всегда. Ему просто не давали время. А если выходить на замену, то это тоже надо часто делать. Допустим, как в «Зените» это было у того же Андрея Мостового. Он выходил все время, а потом он оказался нужным в том или ином аспекте. На все нужно время. А может быть, тогда надо было рассмотреть русские связки какие-то, когда комплектовали команду под нового тренера. Можно было ему предложить. И предлагали, говорят. Мои друзья говорят, что были предложения и по Пиняеву, и по Глушенкову», — цитирует Vprognoze.ru Первака.

В этом сезоне у 28-летнего Зиньковского — 12 матчей и ни одного результативного действия.