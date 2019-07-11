Кононов объяснил выбор новых тренеров и врача "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал изменения в тренерском штабе команды. Этим летом в штаб красно-белых вошли специалисты по физподготовке Александр Зайченко и Владимир Чепзанович, а также врач Михаил Бутовский.

- Тренеры зарекомендовали себя в своих командах, - сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. - Зайченко работал во второй команде и молодежной сборной, Влад приехал из Сербии, он работает реабилитологом, тренером по физподготовке. Больше нацелен на силовую подготовку.

Я укрепляю штаб тренерами по физподготовке, потому что очень важно подойти к индивидуализации нашего процесса, где каждый будет прогрессировать за счет индивидуальной работы.

Бутовский - действующий врач сборной России. Его приглашение уже сейчас позитивно отражается на команде.