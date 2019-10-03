С 17:00 до 18:00 в Youtube-канале «СЭ» онлайн с журналистами нашего издания Игорем Рабинером и Дмитрием Симоновым.

В центре внимания — увольнение Олега Кононова из «Спартака» и степень его вины в плачевных результатах команды. Но мы обсудим и другие темы, которые прозвучат в вопросах наших подписчиков:

-чего ждать красно-белым от немца Тедески

-почему в «Динамо» все ещё хуже, чем в «Спартаке»

-за счёт чего лидирует ЦСКА

-как оценивать результаты «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов