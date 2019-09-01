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Кононов четыре года не может обыграть «Зенит»

21:33
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Олег Кононов в девятый раз встретился с «Зенитом» в чемпионате России и потерпел пятое поражение.

В этих матчах его команды всего однажды добились успеха — «Краснодар» в августе 2015 года победил на «Петровском» со счетом 2:0. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Олега Кононова против «Зенита»

Дата

Команда

Тренер «Зенита»

Город

Счет

12.04.2014

Краснодар

Андре Виллаш-Боаш

Санкт-Петербург

1:4

18.10.2014

Краснодар

Андре Виллаш-Боаш

Краснодар

2:2

06.12.2014

Краснодар

Андре Виллаш-Боаш

Санкт-Петербург

0:4

15.08.2015

Краснодар

Андре Виллаш-Боаш

Санкт-Петербург

2:0

05.03.2016

Краснодар

Андре Виллаш-Боаш

Краснодар

0:0

13.08.2017

Ахмат

Роберто Манчини

Санкт-Петербург

0:4

04.08.2018

Арсенал

Сергей Семак

Санкт-Петербург

0:1

17.03.2019

Спартак

Сергей Семак

Москва

1:1

01.09.2019

Спартак

Сергей Семак

Москва

0:1

Итого: +1=3-5, мячи 6-17.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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