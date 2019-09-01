Кононов четыре года не может обыграть «Зенит»
Олег Кононов в девятый раз встретился с «Зенитом» в чемпионате России и потерпел пятое поражение.
В этих матчах его команды всего однажды добились успеха — «Краснодар» в августе 2015 года победил на «Петровском» со счетом 2:0. (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Олега Кононова против «Зенита»
|
Дата
|
Команда
|
Тренер «Зенита»
|
Город
|
Счет
|
12.04.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Санкт-Петербург
|
1:4
|
18.10.2014
|
Краснодар
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Краснодар
|
2:2
|
06.12.2014
|
Краснодар
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Санкт-Петербург
|
0:4
|
15.08.2015
|
Краснодар
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Санкт-Петербург
|
2:0
|
05.03.2016
|
Краснодар
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Краснодар
|
0:0
|
13.08.2017
|
Роберто Манчини
|
Санкт-Петербург
|
0:4
|
04.08.2018
|
Сергей Семак
|
Санкт-Петербург
|
0:1
|
17.03.2019
|
Сергей Семак
|
Москва
|
1:1
|
01.09.2019
|
Спартак
|
Сергей Семак
|
Москва
|
0:1
Итого: +1=3-5, мячи 6-17.
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