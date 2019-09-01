Кононов четыре года не может обыграть «Зенит»

Олег Кононов в девятый раз встретился с «Зенитом» в чемпионате России и потерпел пятое поражение.

В этих матчах его команды всего однажды добились успеха — «Краснодар» в августе 2015 года победил на «Петровском» со счетом 2:0. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Олега Кононова против «Зенита»

Дата Команда Тренер «Зенита» Город Счет 12.04.2014 Краснодар Андре Виллаш-Боаш Санкт-Петербург 1:4 18.10.2014 Краснодар Андре Виллаш-Боаш Краснодар 2:2 06.12.2014 Краснодар Андре Виллаш-Боаш Санкт-Петербург 0:4 15.08.2015 Краснодар Андре Виллаш-Боаш Санкт-Петербург 2:0 05.03.2016 Краснодар Андре Виллаш-Боаш Краснодар 0:0 13.08.2017 Ахмат Роберто Манчини Санкт-Петербург 0:4 04.08.2018 Арсенал Сергей Семак Санкт-Петербург 0:1 17.03.2019 Спартак Сергей Семак Москва 1:1 01.09.2019 Спартак Сергей Семак Москва 0:1

Итого: +1=3-5, мячи 6-17.

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