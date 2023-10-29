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29 октября, 23:19

Агапов о травме Мухина: «Желаем, чтобы он быстрее вернулся на поле»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Илья Агапов ответил на вопрос, как команда поддержала полузащитника армейцев Максима Мухина, получившего травму в матче против «Рубина» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

«Мы желаем Максиму здоровья, чтобы он быстрее вернулся на поле. Кадровый дефицит на поле? Учитывая вратаря, у нас есть 22 футболиста на тренировках», — сказал Агапов.

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
Максим Мухин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
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Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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