Комппер надеется, что «Локомотив» победит «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Нижнего Новгорода».

«Думаю, что в воскресенье мы будем в достаточно хорошей форме, чтобы, я надеюсь, открыть сезон домашней победой.

Мы не так давно играли против «Нижнего», это было в апреле, но теперь у них новый тренер. И мы заметили во время предсезонной подготовки, что их стиль игры поменялся — стал немного агрессивнее и активнее в прессинге, по сравнению с тем, что было при старом тренере. Они хороши в переходных фазах, что они показывали и прошлом сезоне. Но мы знаем большую часть игроков, их костяк остался прежним. Это точно будет не легкая игра, с «Нижним» никогда легко не бывает, но мы должны показать наши лучшие стороны и взять дома три очка», — приводит слова Комппера пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится 17 июля в 17:30 по московскому времени.