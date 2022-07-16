Комппер надеется, что «Локомотив» победит «Нижний Новгород» в матче РПЛ
Тренер «Локомотива» Марвин Комппер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Нижнего Новгорода».
«Думаю, что в воскресенье мы будем в достаточно хорошей форме, чтобы, я надеюсь, открыть сезон домашней победой.
Мы не так давно играли против «Нижнего», это было в апреле, но теперь у них новый тренер. И мы заметили во время предсезонной подготовки, что их стиль игры поменялся — стал немного агрессивнее и активнее в прессинге, по сравнению с тем, что было при старом тренере. Они хороши в переходных фазах, что они показывали и прошлом сезоне. Но мы знаем большую часть игроков, их костяк остался прежним. Это точно будет не легкая игра, с «Нижним» никогда легко не бывает, но мы должны показать наши лучшие стороны и взять дома три очка», — приводит слова Комппера пресс-служба клуба.
Матч «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится 17 июля в 17:30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1