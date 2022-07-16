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Быстров о «Спартаке»: «Команда была в 25 очках от первого места и жалуется, что не поставили какой-то пенальти. Бред!»

Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал руководство красно-белых.

«Да то, что они делают — это бред! Если вы в «Спартак» берете футболистов, которые потом бегут как крысы с корабля, сыграв 20 матчей за три года, то и будете бороться за то место, которое заслуживаете. Когда я играл за «Спартак», он почти всегда бился за чемпионство. А вторым был не потому, что у «Газпрома» больше денег, а потому что сами теряли очки. И никогда, играя за «Спартак» против «Зенита», не ныли, что нас убивают судьи», — приводит Sport24 слова Быстрова.

Быстров добавил, что «Спартак» не мог жаловаться на судейство с учетом общих результатов команды в прошлом сезоне.

«А тут ты находишься в 25 очках от первого места, и жалуешься, что тебе не поставили какой-то пенальти. Так тебе еще десять не поставят! Сделай так, чтобы этих ошибок в следующем сезоне не было. А вы, получается, повторяете из года в год одни и те же косяки. В таком случае вы всегда будете на первом месте. Но не в таблице, а по скандальным историям», — добавил Быстров.

В прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России с 38 очками в 30 матчах. Красно-белые проиграли 27 очков «Зениту», который стал чемпионом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-16-bystrov-o-spartake-nakhodyatsya-v-25-ochkakh-ot-pervogo-mesta-i-zhaluyutsya-chto-ne-postavili-kakoy-to-penalti-bred

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Ахмат
Спартак

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28%

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ТБ 2.5

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П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

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21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Владимир Быстров
Футбол
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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