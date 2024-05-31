«Ахмат» объявил об уходе лучшего иностранного бомбардира клуба Конате

Грозненский «Ахмат» объявил об уходе из команды нападающего Мохамеда Конате на правах свободного агента.

Форвард сборной Буркина-Фасо выступал за клуб РПЛ с лета 2021 года. В общей сложности он провел 90 матчей, в которых забил 34 гола и отдал три результативные передачи.

Конате является лучшим иностранным бомбардиром в истории команды. В минувшем сезоне чемпионата России «Ахмат» занял десятое место в таблице, набрав 35 очков.