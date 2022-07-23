Генич отреагировал на удаление Черникова в матче со «Спартаком»: «Опять скандал»

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Комментатор Константин Генич эмоционально отреагировал на события первого тайма матча 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

Игрок «Краснодара» в середине второго тайма получил прямую красную карточку за отмашку в сторону хавбека «Спартака» Виктора Мозеса.

«Опять скандал», — написал Генич в Telegram.

А до этого нападающий красно-белых Александр Соболев мог получить вторую желтую карточку за словесную перепалку с игроками «быков». Однако футболист «Спартака» избежал наказания.

«Ну, Соболеву должна была прилететь красная. Факт», — отметил Генич.