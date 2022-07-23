«Краснодар» — «Спартак»: судья не удалил Соболева и не наказал Кордобу

На 31-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Кирилл Левников ошибочно не вынес предупреждение спартаковцу Александру Соболеву, который грубо сыграл против соперника. Эта карточка была бы для него второй — ему пришлось бы покинуть поле.

А на 23-й минуте судья ошибочно не наказал предупреждением краснодарца Джона Кордобу, который сыграл безрассудно и наступил шипами на голеностоп вратарю красно-белых Александру Селихову.