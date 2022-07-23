«Команда»: пост «Спартака» в конце первого тайма матча с «Краснодаром»

Читать «СЭ» в

«Спартак» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма в матче 2-го тура РПЛ. Московский клуб ведет со счетом 1:0.

Автором единственного гола в первой половине стал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Отметим, что «быки» по ходу первого тайма остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Александр Черников.